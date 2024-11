Aiarty Image Matting : changez l'arrière-plan de vos photos ! (+ licence gratuite)

Des arrières plans personnalisés

Une interface simple

Détection des dégradés et des transparences

Disponibilité et prix



Aiarty Image Matting est d'ores et déjà disponible sur le site de Digiarty Software. Des promos sont en cours actuellement, permettant d’acquérir Aiarty Image Matting pour 49 dollars (au lieu de 69 dollars pour un an), ou bien pour 75 dollars (au lieu de 109 dollars) pour une licence à vie.



Digiarty Software vient de dévoiler Aiarty Image Matting, un nouveau logiciel basé sur l’intelligence artificielle. Celui-ci a été conçu pour la. Il s'agit du deuxième programme d'Aiarty, après Aiarty Image Enhancer.L'objet principal de l'application est la suppression avancée de l’arrière-plan. Pour cela, cette dernière va utiliser des algorithmes basés sur l’IA et une architecture d’apprentissage automatique, qui vont permettre de, comme les cheveux, la fourrure ou pire les tissus transparents (imaginez que vous avez à détourer des photos de mariage...).: la fenêtre de visualisation de l’image en cours de traitement en haut à gauche, les images disponibles en bas et la grande colonne avec toutes les fonctions à droite.Dès l’ouverture d’une image,(sujets, fonds, etc.). Puis il suffira de sélectionner le modele d’IA parmi les quatre proposés et de cliquer sur Start. Une fois le fond modifié, il faudra sélectionner l’effet voulu (flou, noir & blanc, etc.) et d’exporter pour obtenir son image modifiée.Pour ce logiciel, Digiarty Software a mis au point une technologie dénommée. Contrairement à des méthodes plus classiques,On peut aussi jouer avec les options de personnalisation des outils, comme la brosse, la gomme, les effets prédéfinis ou la pixélisation artistique. On notera également des, tels que la rotation, le retournement et le recadrage ainsi que des réglages de luminosité, offrant aux utilisateurs une plus grande flexibilité sur leurs compositions. Aiarty Image Matting propose également, offrant des découpes précises et des détails nets même pour des projets exigeants. Enfin, dans le but de soutenir des workflows à haute efficacité, il comprend aussi, ce qui est idéal pour le commerce électronique et les projets à grande échelle.