Microsoft lance Bing Wallpaper et vous ne devriez surement pas l’installer

C'est joli mais c'est risqué

Une application attrayante mais problématique

Le genre de message reçu après installation (visuel : @WithinRafael)

Surveillance des navigateurs et atteintes à la vie privée

Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué

si c’est gratuit, c’est toi le produit

Microsoft a donc lancé Bing Wallpaper, une application gratuite disponible sur le Microsoft Store pour Windows 10 et 11. L’objectif de l’outil est simple : offrir à ses utilisateurs une collection de fonds d’écran haute qualité issus de la page d’accueil de Bing . Ces images mettent en avant des paysages et lieux du monde entier, et permettent de changer quotidiennement l’apparence des bureaux. Sauf queSelon Rafael Rivera, ingénieur logiciel, Bing Wallpaper ne se limite pas à la simple gestion des fonds d’écran. Dès son installation, l’application ajoute Bing Visual Search sans consentement explicite. Elle intègre également un code permettant de décrypter les cookies des navigateurs Chrome, Firefox et Edge, exposant dans la foulée les données personnelles des utilisateurs.Autre comportement invasif : après quelques jours d’inactivité, Bing Wallpaper affiche des messages incitant à installer des extensions Bing sur d’autres navigateurs. Génial (non).Les réactions n’ont pas tardé à pleuvoir suite à ces découvertes. De nombreux utilisateurs assimilent ces pratiques à celles des malwares, histoire de bien montrer que cette absence de transparence est clairement problématique.Ce n’est pas la première fois que l’entreprise est accusée d’atteinte à la confidentialité, c’était déjà le cas avec une fonctionnalité controversée de Windows 11 qui enregistrait les activités des utilisateurs.Face à ces critiques, de nombreuses alternatives sans publicité ni collecte de données existent, comme Wallpaper Engine ou les fonctions intégrées de Windows 11 permettant de changer d’arrière-plan quotidiennement.Comme dirait l’autre,Comment vous gérez vos fonds d’écran sur votre Mac vous ?Vous avez quoi en fond d’écran d’ailleurs ? On veut tout savoir !