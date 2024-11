Windows 365 Link : Microsoft lance son Mac mini (enfin plus ou moins)

Un appareil minimaliste pour le cloud

Connectivité et fonctionnalités techniques

Une solution pour les environnements professionnels

Une concurrence dans un marché établi

Microsoft vient donc de présenter le Windows 365 Link, un mini-PC dont la fonction principale est de fournir un accès direct aux machines virtuelles hébergées sur Windows 365. Cet appareil, vendu à 349 dollars, mesure 12 x 12 x 3 cm et est dépourvu de ventilateur.Il intègre un processeur Intel non spécifié, 8 Go de RAM et 64 Go de stockage : des spécifications modestes, mais suffisantes pour son rôle de terminal de connexion.Le Windows 365 Link se distingue par sa simplicité et sa sécurité.Ce système empêche l’exécution de programmes locaux et applique des politiques de sécurité très strictes.L’appareil est équipé de ports USB-A, USB-C, HDMI, DisplayPort et Ethernet.Capable de gérer jusqu’à deux écrans 4K simultanément, il assure des performances adaptées aux besoins des entreprises. De plus, les mises à jour logicielles s’effectuent en arrière-plan, réduisant les interventions nécessaires pour sa maintenance.Principalement destiné aux entreprises, ce mini-PC est parfaitement adapté aux environnements de travail flexibles, comme le hot desking, où plusieurs utilisateurs peuvent accéder à leurs bureaux virtuels depuis un même poste.Le Windows 365 Link est compatible avec des outils tels que Microsoft Intune, ce qui facilite son intégration dans les infrastructures existantes.Le Windows 365 Link vise un secteur où des appareils similaires, appelés clients légers, sont déjà proposés par des fabricants comme HP ou Dell , parfois à des prix inférieurs.L’entreprise prévoit également de développer d’autres formats de terminaux connectés au cloud, en collaboration avec ses partenaires industriels.