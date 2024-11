Plex prépare une refonte complète de son interface utilisateur

La toute nouvelle interface de Plex

Plex a annoncé une refonte majeure de son interface utilisateur, en préparation depuis près de deux ans. Cette nouvelle version, actuellement en phase de test sur mobile, sera déployée sur toutes les plateformes compatibles début 2025. Contrairement à d’autres services qui imposent leurs mises à jour de manière immédiate,La nouvelle interface vise à simplifier l’accès aux fonctionnalités principales. Les bibliothèques personnelles, la télévision en direct et les contenus à la demande bénéficient désormais d’onglets dédiés, limitant ainsi la navigation dans des menus complexes, parfois jugés perturbants.Ces changements ont été conçus pour répondre aux attentes des utilisateurs, qui semblent privilégier des interfaces similaires à celles des grandes plateformes de streaming.Cette mise à jour repose également sur une réécriture complète du code des applications Plex , visant à unifier la base technique sur toutes les plateformes ( Apple TV compris). Selon l’entreprise,Les utilisateurs habitués à gérer leurs bibliothèques personnelles bénéficieront d’un onglet dédié, offrant un accès simplifié à leurs contenus et aux options avancées. Toutefois, Plex semble aussi vouloir mieux mettre en avant son propre contenu, ce qui pourrait dérouter certains utilisateurs qui utilisent le service uniquement pour leur bibliothèque personnelle. Cela reste à tester.Une version bêta est disponible pour un nombre limité d’utilisateurs, avec des mises à jour prévues pour intégrer des fonctionnalités manquantes, comme les playlists et le support Chromecast.En attendant, l’ancienne version de l’application restera accessible afin de permettre une transition en douceur.