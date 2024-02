Plex préfère louer des films que de sortir une App Vision Pro (mais Infuse y travaille) !

De la location de films sur Plex (aux US)

Comme vous le savez, nous vivons pour vous offrir tous les divertissements que vous aimez sur un plateau d'argent (enfin, sur un grand écran argenté pour être plus précis), et nous sommes ravis de vous proposer une autre façon de diffuser instantanément ce que vous aimez. Cela signifie également que vous n’aurez jamais à quitter Plexland, peu importe ce que vous voulez regarder.

si et quand la location de films sera déployée dans d'autres pays

Pas d'App Plex pour le Vision Pro (mais Infuse y travaille)

Nous sommes enthousiasmés par Apple Vision Pro et travaillons pour offrir une expérience Infuse exceptionnelle pour ce nouveau matériel en 2024 !



Alors que nous travaillons sur cet objectif, nous invitons les premiers utilisateurs d’Apple Vision Pro à suivre nos progrès et à nous faire part de leurs commentaires.



Les premières versions de visionOS seront largement basées sur la version iPad d'Infuse. Bien entendu, les choses s’affineront au fil du temps au fur et à mesure du développement.

Plex, un lecteur multimédia que j'ai personnellement longtemps utilisé avant de lui préférer Infuse, annonce. Malheureusement pour les utilisateurs de Plex en France, le service est uniquement proposé pour le moment aux US.La firme indique au sein de son communiqué officiel qu'elle est sincèrement désolée pour le reste du monde, etEn attendant, si vous désirez absolument louer les derniers blockbusters, il devrait être possible d'en profiter en s'armant d'un bon vieux VPN.A l'image de Spotify et Netflix (mais pas de YouTube qui a finalement et rapidement retourné sa veste sur le sujet ),. Les amateurs de Plex pourront tout de même lancer la version iPad sur le casque d'Apple.Si vous avez craqué pour un Vision Pro et que vous êtes plutôt un amateur d'Infuse, sachez que(elle sera donc peut-être déjà déployée lorsque le casque arrivera en France). L'App devrait tirer parti du nouveau produit de Cupertino afin d'offrir une expérience la plus immersive possible, mais s'appuiera dans un premier temps sur la version iPad de l'App.