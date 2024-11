Coup de tonnerre : l’État va racheter les supercalculateurs d’Atos

Advanced Computing

Un supercalculateur d'Atos

Un accord stratégique en cours de négociation

Advanced Computing

Le siège d'Atos à Bezons (dans le Val d'Oise)

Un enjeu de souveraineté technologique

Advanced Computing

La restructuration financière d’Atos

Advanced Computing

Le groupe Atos , acteur majeur de l’informatique en pleine restructuration, a annoncé l’ouverture de discussions exclusives avec l’État pour la vente de sa division. Cette branche, qui emploie 2 500 salariés et a généré un chiffre d’affaires de 570 millions d’euros en 2023, inclut notamment des supercalculateurs utilisés pour la dissuasion nucléaire et des applications d’intelligence artificielle.La divisiond’Atos joue un rôle central dans les secteurs civils et militaires. Elle produit des supercalculateurs comme ceux utilisés par le Commissariat à l’énergie atomique pour des simulations nucléaires.Selon Antoine Armand, ministre de l’Économie, ce rachat a pour but de sécuriser une activité industrielle essentielle. L’usine d’Angers, où ces équipements sont assemblés, est d’ailleurs en pleine expansion.Depuis plusieurs années, Atos fait face à une situation financière particulièrement difficile. Un plan de sauvegarde validé récemment par le tribunal de commerce prévoit une réduction de sa dette de 3 milliards d’euros et une augmentation de capital avant janvier 2025.Si le rachat est validé, Atos recevra un premier versement de 150 millions d’euros dès la signature de l’accord. La société entamera ensuite un processus de cession distinct pour ses activités de cybersécurité et de systèmes critiques.En plus des supercalculateurs, les activités liées à la cybersécurité et aux systèmes critiques, qui ont réalisé un chiffre d’affaires de 340 millions d’euros en 2023, seront proposées à des acquéreurs privés, mais sous supervision de l’État.Ces transactions permettront à Atos de récupérer les liquidités nécessaires à sa restructuration, tout en permettant à l’État de conserver la gestion des actifs les plus sensibles.