Panne mondiale pour plusieurs services de Microsoft !

Panne mondiale

le service est indisponible

ET du côté de Microsoft ?

Ce lundi 25 novembre,en particulier à Outlook, mais il semble également que le Store soit touché.Apparemment, les utilisateurs sont dans l', recevant par ailleurs un message d’erreur indiquant que. Les problèmes touchent également d’autres outils de Microsoft 365, notamment Exchange Online et certaines fonctionnalités du calendrier dans Microsoft Teams.Selon le site, le pic des signalements a atteint 871 rapports vers 10h12, affectant principalement Outlook (92% des signalements). Mais la situation n'est toujours pas résolue à l'heure actuelle. Les perturbations concernent de nombreux pays, dont la, l’Espagne, et les États-Unis.via son compte officiel Microsoft 365 Status sur X confirmant qu’une enquête est en cours. Redmond n’a pas encore annoncé de délai pour le rétablissement de l'ensemble de ses services.Le problème semble particulièrement lié àet aux fonctionnalités associées. En revanche, aucune mention spécifique n’a été faite concernant Outlook, bien que ce soit la plateforme la plus touchée selon les utilisateurs.Les services de messagerie et collaboration de l’entreprise, comme Teams, ont été touchés par plusieurs pannes majeures en 2024.