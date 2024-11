Tempête Caetano : plusieurs pannes majeures chez Free et SFR

Des dégâts matériels en cours de réparation

affectant tous les utilisateurs de Free, SFR, Orange et Bouygues, et ce, dans plusieurs régions. Ces interruptions sont principalement dues à des pannes électriques affectant l’alimentation des antennes-relais et des équipements fixes.. Après tout, l'épisode d'hier a privé 270 000 clients d'électricité jeudi dans l'ouest de la France, et seuls 70 000 ont pu récupérer le courant ce matin. Les opérateurs ont assuré que leurs équipes restent mobilisées malgré les conditions difficiles, et appellent leurs clients à la patience en attendant la remise en état des lignes.Néanmoins, certains opérateurs semblent plus touchés que d'autres. Ainsi(dont le Calvados, l’Eure-et-Loir, la Loire-Atlantique et la Vendée) sont partiellement touchés. Les problèmes concernent principalement l’accès à internet, la téléphonie mobile et la TV. Deux pics de signalement ont été observés le 21 novembre sur, avec plus de 100 rapports, 71 % liés à internet., notamment signalés par des utilisateurs sur X. Sans surprise, les difficultés sont similaires à celles de Free, avec des coupures dues à l’absence d’alimentation électrique.