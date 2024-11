50% de réduction chez Adobe pour le Black Friday

Tout à moins 50%

Souscrivez un abonnement Indépendants et particuliers à Tout Creative Cloud pour 33,48 € TTC par mois, soit 50 % de remise sur le tarif normal, pendant la première année. Au terme de la durée de l’offre, votre abonnement sera automatiquement renouvelé au tarif normal en vigueur, qui est actuellement de 67,01 € TTC par mois et sujet à modification, sauf si vous décidez d’en changer ou de le résilier. Offre limitée à une souscription d’un abonnement par personne. Un engagement de 12 mois est requis.

Pour ceux qui seraient tentés de passer à(l'IA dédiée aux contenus génératifs), c'est l'occasion ! Rappelons que l'IA va permettre de générer des images basées sur des mots ou des descriptions (on peut d'ailleurs l'essayer gratuitement en ligne et il est également intégré à Photoshop). En outre, il se dote de trois nouveaux modèles : Firefly Image 2 Model, Adobe Firefly Vector Model et Adobe Firefly Design Model.C'est en effet une remise de 50% que l'éditeur propose sur son Cloud et ses applications photo/vidéo.(et ne concerne pas les abonnements en cours), et ce, Offre valable du 15 au 29 novembre 2024 date incluse.