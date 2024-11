Équipez votre Freebox Ultra avec ces SSD en promo pour le Black Friday !

Un port pour SSD sous la Freebox Ultra

Débranchez l’alimentation de votre Server Internet.

Retournez le Server Internet et ouvrez la trappe.

Veillez à manipuler la trappe délicatement afin de pas l’endommager.

Insérez votre disque dur NVMe en biais dans le connecteur, puis positionnez-le à plat dans l’emplacement jusqu’à entendre un clic.

Une fois le disque dur inséré, repositionnez la trappe et rebranchez l’alimentation de votre Server Internet.

Toutes les options liées à l’utilisation de votre disque dur NVMe (NAS, formatage, stockage, etc.) sont disponibles depuis l’application Freebox Files et depuis Freebox OS.

Une installation ultra simple

Quel SSD pour la Freebox Ultra ?

Type de disque : NVMe

Format du disque : 2280, M-key, sans dissipateur

Génération : PCIe 3 ou inférieur

La Freebox Ultra. Bien que ce choix limite la possibilité de configurer des grappes RAID, qui nécessitent plusieurs disques durs ou SSD, il offre en contrepartieun atout non négligeable pour certains usages spécifiques.L’installation du SSD est simplifiée grâce à. Free fournit des instructions détaillées pour accompagner cette manipulation.Certains utilisateurs signalent des interférences affectant le Wi-Fi sur la bande des 2,4 GHz, fréquemment utilisée par les appareils de domotique, lorsqu’ils connectent des disques durs ou SSD via le port USB de la Freebox Ultra. Pour accéder au stockage avec cette box,, qui évite ce type de problème.Free ne propose pas de liste de SSD compatibles ni de modèles dans sa boutique d’accessoires, maisPour équiper votre Freebox Ultra,, en veillant à ne pas confondre avec les rares modèles en SATA, et opter pour un format M.2 2280 (22 mm de large et 80 mm de long, le format le plus répandu). Il est important de, car l’espace est limité, et le système de ventilation de la box prend en charge le refroidissement.Le port de la Freebox Ultra est compatible avec les SSD PCIe Gen3 et les versions inférieures. La norme est rétrocompatible,, même si les performances seront plafonnées aux débits du PCIe Gen3 (soit 1 Go/s par ligne, avec 4 lignes possibles pour un maximum de 4 Go/s). Si certains regrettent l’absence de compatibilité avec une norme plus récente, cette limitation reste adaptée à la box, qui est bridée à un réseau 10 GbE (environ 1 250 Mo/s théoriques). Les SSD PCIe Gen3, déjà très performants, suffisent largement pour exploiter cette bande passante.Pour bénéficier des meilleurs débits,, désormais facilité grâce à l’adaptateur SFP+ vers RJ45 proposé avec la Freebox Ultra. Enfin, avec la généralisation des SSD PCIe Gen4,Vous trouverez ci-dessous une sélection de modèles offrant un excellent rapport qualité/prix/performance, soigneusement recommandés par la rédaction pour leur rapport qualité/prix/performances.