Freebox Ultra : du 10 GbE en RJ45 plus simplement (+ solutions pour la Freebox Delta)

Freebox Ultra : du 10 GbE en RJ45 plus simplement

Un adaptateur fourni par Free

Avant la Freebox Ultra et ses 8 Gb/s symétriques, la Freebox Delta offrait déjà des débits descendants de 8 Gb/s, mais pour en profiter il fallait opter pour des solutions assez coûteuses, à moins de disposer d'un périphérique avec un port SFP+ (comme certaines cartes PCIe, quelques routeurs Wi-Fi Mesh comme les Deco de la série BE en Wi-Fi 7, ou encore l'adaptateur QNAP QNA-T310G1 en Thunderbolt 3 à environ 220 euros). En effet,(52,99 euros chez 10 Gtek), et il fallait alors opter pour un switch ou un boitier convertisseur disposant de l'alimentation nécessaire au tarif plus élevé (113,99 euros chez 10Gtek) .Bonne nouvelle,. Mieux, Free fournirait cet adaptateur sur simple demande depuis son espace client (ce qui ne semble pas encore effectif). La Freebox Ultra permettra donc de profiter nettement plus simplement d'un réseau en 10 GbE et des débits maximum offerts par ses 8 Gb/s symétriques (pensez simplement à disposer de câbles Ethernet de catégorie 6 ou 7, même si les catégories 5e s'en sortent souvent correctement dans les faits).Pour ceux qui ont une Freebox Delta (l'offre Delta S à 39,99 euros par mois, y compris après la première année reste intéressante face à la Freebox Ultra pour ceux qui en disposent déjà -elle n'est plus proposée au catalogue- et qui ne sont pas intéressés par le Player),(nécessite un câble DAC SFP+, mais fourni avec les adaptateurs nécessaires, pas besoin de les acheter en sus), tout comme le QNAP QNA-T310G1 en Thunderbolt 3 (ce dernier, comme la variante RJ45 T310G1T dispose d'un ventilateur qui n'est pas silencieux). Pour ce qui est des Deco BE85, nous vous en parlerons plus en détails prochainement.