Vitesse et remplacement des SSD du Mac mini M4 : des bonnes et des mauvaises surprises...

Si la machine a été globalement assez bien accueillie,Avec seulement 256Go de base, ce mini-Mac oblige les clients à dépenser des fortunes pour passer à 512Go (+230€) ou 1To (460€ !) ! On double largement le prix de la machine pour avoir 2To, alors que cette capacité coûte moins de 130€ dans le commerce, à performances équivalentes. 2To à 132€ , ce qui prouve bien qu'Apple fait son beurre sur le stockage interne, vendu au moins 10 fois trop cher.De notre côté, nous avons opté pour, mais qui pourrait doubler ces débits si les Mac supportaient l'USB 3.2 Gen 2x2 :Pour dépasser ces débits, il faut passer par du Thunderbolt 4, comme avec ce boitier de Zike qui coûte 138€ à lui tout seul (sans SSD !). En retour, on atteint des débits assez dingues, 4Go/s en écriture et plus de 3Go/s en lecture avec un SSD Crucial P3 Plus L'argument qui consistait à défendre cette politique tarifaire concernait la vitesse des SSD de la Pomme, historiquement plus élevée que les solutions du marché. OrCela resteEn revanche, un MacBook Pro M4 de base affiche 3,5Go/s en écriture et 3Go/s en lecture, avec toujours cette même capacité vraiment risible de 256Go. Plus étonnant encore,. Pour obtenir des débits vraiment supérieurs au Thunderbolt 4, il faut passer à 512Go voire 1 ou 2To et l'on atteint enfin 4 à 7Go/s, comme on le verra dans le test.Comme l'ont découvert certains bricoleurs en démontant la machine,, ce qui permet théoriquement de faire évoluer le stockage.En réalité,et surtout, ce ne sont pas vrais SSD, le contrôleur étant intégré dans la puce M4. L'idée de pouvoir faire grossir le stockage interne est donc théoriquement possible, mais très compliquée en pratique : certains s'amusent à resouder des puces mémoire directement sur la carte (qu'il faut déjà dessouder correctement, avec du matériel coûteux)., mais sous réserve de se retrouvé bloqué un jour...On pourra tout de même se consoler en sachant, ce qui n'est pas le cas dans de nombreux Mac où la mémoire est soudée, notamment dans les portables. Mais en pratique, ce n'est pas toujours simple, car Apple complique largement la vie des bidouilleurs, en chiffrant les données avec la machine..., et cela aurait permis de faire grimper le stockage pour une bouchée de pain. Cette stratégie de Tim Cook qui officie depuis plus de 10 ans sur Mac, devient franchement ridicule, au point que même les YouTubers généralement conciliants avec Apple, comme MKBHD, commencent à s'en agacer publiquement.. Certes, il s'agissait de disques à plateaux, mais on parle quand-même de capacités utiles il y a 14 ans, alors que dans l'intervalle, les photos ainsi que les vidéos ont quand-même bien grossi, sans parler du reste.et avec lesquels nous n'avons pas eu de soucis particuliers depuis plusieurs années :