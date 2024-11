Apple relance son opération RED pour soutenir la lutte contre le SIDA

Une nouvelle opération RED

ider à financer des programmes de santé essentiels qui sauvent des vies

Il y a 18 ans...

Apple a annoncé aujourd'hui qu'elle fera à nouveau. Apple a déclaré que son don cette année sera plafonné à 3 millions de dollars.Le Fonds mondial vise à lutter contre des maladies telles que le VIH/SIDA, la tuberculose et le paludisme dans certains pays. Apple affirme que son don à l'organisation continuera à a. Apple mène cette campagne de dons sur plusieurs jours en marge de la Journée mondiale du sida, qui a lieu le 1er décembre de chaque année.Apple soutient The Global Fund depuis 18 ans grâce à son partenariat avec la marque (RED), cofondée par Bono, le chanteur de U2. Apple propose certains produits dans une couleur (PRODUCT)RED, et une partie du produit de chacun de ces produits vendus par Apple va au Fonds mondial.