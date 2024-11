Fujifilm et Google collaborent sur une INSTAX Mini Link 3

Une collab’ uniquement esthétique

Des créations personnalisées

Ce modèle spécifique de l’INSTAX Mini Link 3 permet, comme le modèle original, aux utilisateurs d’. Elle a un design compact et léger, et elle est très pratique et compacte, pour être embarquée partout. Avec une autonomie permettant de produire jusqu’à 100 impressions par charge et un temps de développement de 90 secondes par photo, c’est vraiment un chouette produit à offrir pour les fêtes de fin d’année. Cette version américaine s’accorde bien avec le Pixel 9 Pro, mais ses fonctionnalités sont vraiment identiques à celles du modèle standard, disponible depuis août 2024.Conçue pour matcher au mieux avec le Pixel 9 Pro, cette imprimante est proposée dans une teinte rose quartz, assortie à ce modèle phare de Google.. Hélas, cette collaboration est pour l’instant réservée au marché américain, et aucune information n’a été communiquée quant à sa disponibilité future en Europe Associée à l’application INSTAX Mini Link . Le mode INSTAX AiR Studio permet d’ajouter des effets en réalité augmentée, comme des arrière-plans ou des décorations avant l’impression. Les utilisateurs peuvent également créer des collages photo grâce à une fonctionnalité simulant l’expérience d’un photomaton, où plusieurs images sont combinées en une seule impression.Les modes de couleur INSTAX-Rich et INSTAX-Natural permettent eux d’ajuster l’apparence des photos imprimées, respectivement pour un rendu vibrant ou naturel.L’imprimante se distingue aussi par son éclairage LED triple pastel. Cet éclairage facilite l’utilisation en indiquant, entre autres, l’état de la batterie ou le statut de l’impression. Le modèle rose quartz s’ajoutera donc, aux USA,. En attendant une éventuelle expansion en Europe, vous pouvez bien sûr tester celle qui est déjà disponible chez nous, et qui vraiment un chouette produit, que j’utilise fréquemment pour imprimer mes photos au format INSTAX Mini.