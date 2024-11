Et voilà que l’Europe demande des comptes à Bluesky

Bluesky va devoir devoir se plier aux exigences de Bruxelles

Bluesky et la réglementation européenne

Une application à la croisse très rapide ! L'avez-vous testée ?

Une croissance rapide

très grandes plateformes en ligne

Un succès propulsé par les migrations depuis X

invivable

Bluesky, un réseau social en pleine croissance donc, attire l’attention de la Commission européenne pour non-respect des règles de transparence prévues par le Digital Services Act.Ces informations manquent actuellement sur le site de Bluesky, comme l’a précisé un porte-parole de la Commission européenne lors d’un point presse.Avec plus de 22 millions d’utilisateurs à ce jour, Bluesky reste sous le seuil réglementaire desselon le DSA.Mais il n’empêche que pour les plateformes de taille inférieure, la réglementation impose que les autorités nationales puissent identifier leur siège juridique. Or, les 27 États membres, sollicités pour fournir des informations sur la présence de Bluesky en Europe, n’ont pu en trouver aucune trace.On vous l’a dit, le succès de Bluesky est en grande partie lié à un exode d’utilisateurs fuyant X , devenu, selon eux,sous la direction d’Elon Musk.Ce contexte a permis à Bluesky d’atteindre rapidement des chiffres impressionnants, attirant même des personnalités publiques et politique de premier rang, comme Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, qui a ouvert un compte sur cette plateforme.Malgré ces problématiques réglementaires, Bluesky se distingue par son statut de Public Benefit Company, qui lui permet de mêler des objectifs lucratifs et une mission d’intérêt général.Avez-vous eu l’occasion de tester Bluesky ?