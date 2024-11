Un nouvel autotest moins pénible, combinant Covid, grippe et bronchiolite, disponible en France

Les visuels du labo suggère cet aspect "moins désagréable" du test.

Une innovation accessible au grand public

All in Triplex

Le produit en détails

Fonctionnement et utilisation

Fiabilité et réserves de la Haute Autorité de santé

Les symptômes à surveiller

L’Apple Watch peut aussi aider, dans une certaine mesure

Développé par le laboratoire français AAZ, l’autotest nasalest désormais en vente libre en pharmacie. Son prix recommandé est d’environ 10 euros, sans prise en charge par l’Assurance maladie. Déjà utilisé dans plusieurs services hospitaliers, ce dispositif est conçu pour les adultes et les enfants.Les résultats apparaissent sous forme de bandelettes colorées, indiquant la présence éventuelle du Covid-19, de la grippe ou de la bronchiolite.Le test est relativement simple d’utilisation. Une fois l’échantillon prélevé, l’éponge est plongée dans une solution pour révéler le résultat.Si une seule bande s’affiche, le résultat est négatif ; deux bandes signalent une infection. Ce dispositif permettrait de mieux orienter les traitements, en particulier pour éviter une prescription d’antibiotiques inadaptée.Le fabricant affirme une fiabilité élevée : 100 % de spécificité et 90 % de sensibilité pour détecter les infections. Toutefois, des études menées par la Haute Autorité de santé indiquent des performances plus variables selon les virus.Des données complémentaires sont donc attendues, en particulier grâce à une étude nationale prévue pour l’hiver 2025-2026. En attendant, les experts considèrent que cet autotest peut constituer un outil utile, à condition d’en comprendre les limites.15 000 doses ont été distribuées aux grossistes, et le fabricant espère une adoption croissante cet hiver.Vous le savez, le COVID-19 provoque souvent de la fièvre, de la fatigue, une toux sèche et parfois une perte d’odorat ou de goût. La grippe elle vous imposera une apparition brutale de fièvre élevée, des courbatures importantes, une toux sèche et des frissons.Ces infections peuvent partager des similitudes, mais la rapidité d’apparition et l’intensité des symptômes varient selon chaque maladie Notons également que l’ Apple Watch , grâce à l’application Vitals introduite avec watchOS 11 , pourrait prédire des maladies comme la grippe ou le Covid avant l’apparition des symptômes visibles.En cas d’anomalie sur plusieurs mesures, une notification est envoyée à l’utilisateur, expliquant les possibles causes, qu’il s’agisse d’une maladie ou d’autres facteurs comme la consommation d’alcool.Certains utilisateurs ont rapporté avoir été avertis de leur état de santé dégradé deux jours avant de tomber malades, et je peux moi-même le confirmer : cela m’est arrivé (spécifiquement en lien avec des variations du rythme cardiaque).