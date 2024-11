Desperate Housewives bientôt de retour ?

Wisteria Lane au cœur du projet

personnage

70 000 personnes

Pour faire un reboot, il faut une vraie raison artistique. Ce n’est pas juste pour surfer sur la nostalgie.

Un casting qui n’aura rien à voir

souvenir impérissable

J’ai tellement appris sur ce projet. Si je devais le refaire, je serais encore meilleur.

Alors, bientôt un retour ?

Cherry l’avoue : Wisteria Lane est lequi lui manque le plus à écrire. Ce quartier fictif, avec ses maisons impeccables et ses secrets bien cachés, a marqué l’histoire de la télévision.Il imagine un décor vibrant, avec une ambiance propre à cette époque, tout en retrouvant les drames et intrigues qui ont fait la renommée de la série.Depuis la fin de Desperate Housewives en 2012, Cherry affirme que près delui ont demandé un reboot. Si l’idée le séduit, il reste prudent :Même si le lien reste fort avec les anciens acteurs, ce reboot ne les inclurait probablement pas. Marc Cherry reste cependant proche du casting original, qu’il considère comme l’un des grands atouts de la série.Il évoque ses retrouvailles régulières avec Felicity Huffman, Marcia Cross ou encore Eva Longoria. « Chaque fois qu’on se voit, c’est comme si le temps n’avait pas passé. »Mais il le dit franchement : un retour à Wisteria Lane avec les actrices emblématiques serait compliqué, voire impossible.Avec ses 180 épisodes désormais disponibles en streaming (sur Disney+ par exemple), Desperate Housewives continue de toucher un nouveau public. Marc Cherry reste fier de la série, surtout de sa première saison, qu’il qualifie de. Mais il se dit aujourd’hui plus aguerri :Pour l’instant, rien n’est acté. Cherry réfléchit à cette éventuelle plongée dans le passé, mais garde une condition clé : il faut que le projet ait du sens.Je connais un paquet de monde qui adorerait voir un tel projet se concrétiser !