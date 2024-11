Les origines du Black Friday !

D’où vient le Black Friday ?

Black Friday

Expansion internationale !

Les premières associations d'un évènement commercial au lendemain de Thanksgiving remontent. Les défilés de Thanksgiving étaient souvent parrainés par de grands magasins (le premier défilé de Thanksgiving de Macy's a eu lieu en 1924) et ce jour correspondait à de nombreux achats en prévision de Noël. A priori, beaucoup situe la naissance du terme dans les années 1950-1960. Il aurait été utilisé pour la première fois dans la ville de Philadelphie, par la police locale. Cette dernière usait de (dernier jeudi de novembre, à ne pas confondre avec le 3e jeudi du même mois en France). Les rues étaient alors noire de monde, et la circulation ingérable. Ce jour marquait aussi le début des achats pour la saison des fêtes. Dans les années suivantes, l'évènement a pris des tournures de plus en plus mercantiles. Les commerçants se sont appropriés le terme pour désigner une journée où les ventes augmentaient considérablement. Certains disent même que: les entreprises passaient de l'encre rouge (symbolisant les pertes) à l'encre noire (symbolisant les profits). Dans les années 1980, avec l'avènement des centres commerciaux et des grandes enseignes. On a constaté des opérations de réductions importantes pour attirer les clients, transformant ce vendredi en l'une des journées les plus lucratives de l'année. Ce n'est que dans les années 2000 que le Black Friday a commencé à s'exporter au-delà des États-Unis, notamment grâce à la mondialisation et à l'essor des achats en ligne. En 2011, Amazon l'importe en Europe, avec le succès qu'on lui connait et désormais même votre supérette du coin vous fait un Black Friday sur les pommes ! Ces journées de promotions commerciales touchent désormais tous les secteurs.