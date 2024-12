Beats Solo 4 : où trouver l'édition spéciale RED ?

Où trouver cette édition des Beats Solo 4 ?

La réponse est : nulle part ! En effet,. Il s'agit d'une création unique qui vise àdans le cadre de la Journée mondiale du sida, mais aussi de la campagne annuelle de dons d’Apple via le Fonds mondial.Le design des écouteurs et de l’emballage a été conçu pari, qui est connu pour son approche colorée. Il mélange des éléments de l’esthétique africaine traditionnelle avec un style contemporain, voulant ainsi symboliser la résilience, la communauté et l’espoir. Selon lui, ce design reflète un, évoquant la métaphore deEn définitive, la non-commercialisation de cette édition est bien dommage. En effet, au fil des ans, Apple a diminué sa gamme de produits (RED) -les derniers iPhone rouge datent d'il y a deux ans (avec l'iPhone 14). Il n'y a plus de bracelets d'Apple Watch ou d'accessoires dédiés non plus...Depuis près de dix-huit ans, Apple est partenaire de l'opération PRODUCT(RED), dans le cadre de la lutte contre le SIDA. Elle décline certains produits en rouge (de moins en moins), dont, comme le COVID-19 mais également la tuberculose et le paludisme.Apple a annoncé aujourd'hui qu'elle fera à nouveau. Apple a déclaré que son don cette année sera plafonné à 3 millions de dollars.Le Fonds mondial vise à lutter contre des maladies telles que le VIH/SIDA, la tuberculose et le paludisme dans certains pays. Apple affirme que son don à l'organisation continuera à a. Apple mène cette campagne de dons sur plusieurs jours en marge de la Journée mondiale du sida, qui a lieu le 1er décembre de chaque année.