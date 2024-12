Comment suivre le Père Noël grâce à l'armée américaine

Un conte de Noël

Comment suivre le Père Noël

Pour la petite histoire, ledécoule d'une simple erreur en 1955 (un peu comme le carambar). En effet, cette année là, une annonce publicitaire avait été mal imprimée et avait conduit des milliers d’enfants à appeler le NORAD, où le colonel Harry Shoup a décidé de ne pas les décevoir et a joué le jeu.Forcément, le service téléphonique a rapidement trouvé ses limites et a dû se moderniser au fil des ans. En 1997, est ainsi créé le. Aujourd'hui, on peut suivre le bonhomme en rouge dès le 1er décembre sur une application, un site interactif, et toujours par téléphone.Le programmene se limite pas à suivre la tournée des cadeaux. Il propose en effet(et surtout aider les adultes). Et bien sûr, une ligne téléphonique où des bénévoles répondent personnellement aux appels des enfants (pas d'IA ici). Ces dernières années, plusieurs autres firmes techs ont lancé des services similaires, comme Google.