Leboncoin fait trembler Google (hum) avec une plainte à 27 millions d’euros

Google accusé de tricher sur la pub

Une coalition qui ne rigole pas

Une guerre juridique qui s’annonce longue

Ce n’est pas la première fois que Google se fait taper sur les doigts. C’est très récurent, et déjà en 2021, l’Autorité de la concurrence avait mis en lumière une stratégie bien rodée : utiliser sa position dominante pour écraser la concurrence.Résultat, Google capte une énorme part des revenus publicitaires, laissant les autres acteurs… ramasser les miettes.Leboncoin, malgré ses 30,2 millions de visiteurs uniques par mois, estime avoir été directement touché par ces pratiques.Pour un site qui se classe 8ᵉ des plus visités en France, c’est une situation difficile à accepter.Leboncoin n’est pas seul dans cette bataille. Derrière lui, des poids lourds de la presse comme Le Figaro, Ouest-France, et Les Échos-Le Parisien.Parce que pour l’instant, Google dicte les règles et les autres suivent.Ce n’est pas juste une question d’argent : c’est aussi une bataille pour la survie des éditeurs de contenu face aux géants de la tech.Le procès devrait durer des années, avec une première audience prévue en janvier 2025.Leboncoin, lui, reste discret, mais déterminé. Cette action a-t-elle vraiment une chance de faire bouger les lignes ou est-ce juste un petit caillou dans la chaussure de Google ? À suivre…