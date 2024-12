Google Whisk permet de générer des images sans prompt, et c’est assez rigolo

Comment ça marche ?

L’idée derrière Whisk est claire : vous faciliter la tâche.Vous pouvez également affiner le résultat avec un peu de texte supplémentaire si besoin, mais ce n’est pas obligatoire. Une fois l’image générée, il est possible de l’éditer en ajustant les prompts ou plus de détails.Whisk utilise deux technologies de Google : Gemini et Imagen 3. Premièrement, Gemini , le modèle de langage IA, analyse vos images et produit des descriptions détaillées sous forme de texte.Mais attention, Whisk ne recrée pas l’image exacte. Il s’en inspire pour générer une création qui en capture l’essence. Mes tests confirment, j’ai utilisé une photo de moi, et au final ça n’est pas vraiment moi sur les résultats.Concrètement, si vous chargez une photo de chat, une scène de plage et une illustration style bande dessinée, vous obtiendrez un visuel inspiré de ces trois éléments.Google le dit lui-même : Whisk est conçu pour le brainstorming rapide, pas pour des créations finales prêtes à l’usage.C’est surtout un outil pour tester des idées, explorer des styles ou créer des visuels « bruts » en quelques secondes.Côté fonctionnalités, l’interface propose trois styles pré-définis : sticker, pin’s émaillé et peluche.Pour le moment, les possibilités restent limitées, ce qui est logique vu qu’il s’agit d’une expérimentation. Whisk est accessible uniquement aux États-Unis pour l’instant, via Google Labs, mais il fonctionne sans problème avec votre VPN habituel, et votre compte Google, même créé en France.Google compte sur les premiers retours pour affiner Whisk et, potentiellement, en élargir les fonctionnalités dans le futur.