ChatGPT Search devient gratuit ! Google doit-il commencer à avoir peur ?

Un moteur de recherche 2.0

Comment fonctionne ChatGPT Search ?

ChatGPT peut maintenant rechercher sur le Web d'une bien meilleure manière qu'auparavant. Vous pouvez obtenir des réponses rapides et opportunes avec des liens vers des sources Web pertinentes, pour lesquelles vous auriez déjà eu besoin d'aller sur un moteur de recherche. Cela combine les avantages d'une interface en langage naturel avec la valeur des scores sportifs à jour, des nouvelles, des cours de bourse, et plus encore.



ChatGPT choisira ses recherches sur le Web en fonction de ce que vous demandez, vous pouvez choisir manuellement de rechercher en cliquant sur l'icône de recherche sur le Web.

Les sites peuvent apparaître dans les résultats de recherche même s’ils ne participent pas à la formation de l’IA générative

Déjà menacé par ChatGPT, utilisé pour de nombreuses questions de recherche générale, Google va donc devoir faire face au dernier né de la famille. En octobre,. Jusqu'à présent, cette fonctionnalité n'était disponible que pour les abonnés de ChatGPT Plus. Désormais,, y compris les comptes gratuits, et ce, depuis l'application ChatGPT ou sur le Web.. Les résultats peuvent également inclure des images et même des vidéos. Globalement, l'expérience est la même que celle de l'utilisation du chatbot d'OpenAI, sauf qu'il collecte maintenant des données et génère des réponses en temps réel.Les connaissances de ChatGPT se limitent actuellement aux données obtenues, date à laquelle la base de données du modèle GPT-4o a été mise à jour pour la dernière fois. Cependant, ChatGPT Search est capable de trouver de nouvelles informations sur le web en temps réel. Notons que les utilisateurs pourront également lui poser des questions complémentaires, exactement comme une conversation avec une autre personne.Pour rappel, la firme avait précisé que. Il affirme ainsi que le but n’est pas de l’utiliser pour entraîner ses modèles d’IA générative, comme il lui a été reproché ces derniers temps.