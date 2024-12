Vidéo-surveillance : la Cnil met en demeure le Ministère de l'Intérieur

Un contexte bien particulier

augmentées

Quelle est la réglementation en vigueur ?

Ministère de l'Intérieur

Début novembre, on apprenait que la Cnil s'était livrée à des investigations concernant l’utilisation de logiciels de vidéosurveillance . Ceux-ci ont en effet révéléaux réglementations sur la protection des données.Le logiciel concerné -qui est édité par(une société israélienne détenue par Canon)- permet notamment. Il est utilisé depuis 2015 par certains services du ministère, et ce, afin d’analyser des images provenant des systèmes de vidéoprotection.de l’utilisation de la reconnaissance faciale, mais elle a relevé un cas ponctuel où cette technologie avait été employée dans une enquête judiciaire -ce qui n’était pas prévu dans les finalités des système. Aussi,En outre, elle soulève que les engagements de conformité et les analyses d’impact sur la protection des données ont étépar le ministère, voire pas du tout dans certains cas. Or, ces documents sont essentiels pour s’assurer que l’utilisation des technologies respecte les lois sur la vie privée.Parmi les huit communes inspectées,. La CNIL rappelle que l’utilisation en temps réel de ces technologies, sauf dans le cadre expérimental des Jeux Olympiques 2024, est interdite.En France,Elles doivent servir uniquement pour analyser des images déjà enregistrées dans le cadre d’enquêtes judiciaires et en application de conditions strictes. Leur usage en temps réel reste interdit en dehors d’un cadre légal spécifique.Pour la suite de la procédure, le Ministère de l’Intérieur doit. Les communes concernées doivent corriger leurs pratiques pour éviter d’éventuelles sanctions.