La Cnil s'attaque à Pinterest

La plaignante a déposé une demande d'accès par l'intermédiaire de l'option "request your data" de Pinterest sur sa page "privacy and data" le 1 févrierst 2024. Elle a reçu une copie de ses données le même jour (Annexe 4). Après avoir examiné les données, elle s'est rendue compte que sa copie ne comportait aucune information sur les destinataires de ses données à caractère personnel. La plaignante a contacté Pinterest en leur demandant s'ils pouvaient fournir des informations supplémentaires concernant les destinataires de ses données à caractère personnel (Annexe 5).



8. Pinterest lui a répondu le 30 avril 2024 en indiquant qu'ils "peuvent partager des données à caractère personnel avec différents destinataires" et lui a fourni une liste de plusieurs entreprises. Cette liste comprenait les entreprises suivantes : Google, Facebook/Meta, Snapchat, TikTok, LinkedIn, LiveRamp, TradeDesk, Flashtalking, Lucid, Kantar, Nielsen, Adjust, AppsFlyer, Branch/Tune, Kochava, Singular/Apsalar, Oracle Moat, DoubleVerify et Integral Ad Science (Annexes 6 et 7).



9. Étant donné le caractère vague de la réponse de Pinterest, la plaignante a donné suite à sa demande en envoyant un troisième courriel, le 9 juin 2024, demandant à Pinterest d'indiquer précisément les données à caractère personnel que chacun des destinataires a reçues (Annexe 8).



10. Pinterest a répondu deux mois plus tard (!), le 28 août 2024, en fournissant à la plaignante des informations sur les destinataires de ses données personnelles, mais pas sur les catégories de données personnelles reçues par chacun de ces destinataires (Annexe 9). En ce qui concerne ces dernières, Pinterest s'est contentée d'indiquer qu'elle partage "les catégories de données personnelles telles qu'elles sont décrites dans la politique de confidentialité" sans donner les informations demandées à la plaignante.