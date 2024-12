Ces salariés peu scrupuleux détournent le programme caritatif d'Apple !

un détournement de fonds qui tourne mal

Cette affaire souligne notre engagement indéfectible à poursuivre rigoureusement les personnes qui fraudent la communauté technologique et utilisent à mauvais escient les programmes caritatifs vitaux et les ressources de l'État. Nous félicitons Apple pour être venu nous voir et pour leur collaboration active avec notre bureau pour découvrir cette fraude élaborée. , a précisé le District Attorney Jeff Rosen.

Plus précisément, les fraudeurs ont détourné le programme interne destiné à encourager les dons des employés à des associations. Celui-ci prévoit qu'Apple abonde d'un montant équivalent (voire du double dans certains cas) de la participation de ses salariés en fonction des bénéficiaires (vous voyez tout de suite ce qu'ils ont cherché à faire).Les six individus peu scrupuleux ont donc utilisé des organisations existantes, voire créer des structures fictives. Pour cela, ils ont bien évidemment revendiquer l'octroi de dons qu’ils n’avaient jamais effectués.Les personnes impliquées ne font plus partie de l’entreprise (car Apple n'aime pas être prise pour une poire), et une enquête approfondie serait en cours pour déterminer les détails de cette escroquerie.Si cette affaire est confirmée, elle pourrait amener Apple à revoir et sans doute renforcer ses processus pour éviter de futurs abus tout en maintenant son engagement envers la philanthropie. A moins que les fraudeurs -qui ont sévi entre 2018 et 2021- n'aient profité de la pandémie et des difficultés de vérifications matérielles...