OpenAI sort ChatGPT Pro : un abonnement à 200 $ par mois

Un abonnement pour plus de puissance

power users

raisonner

o1 Pro Mode

200 $ par mois c’est beaucoup

Plus

À qui s’adresse ChatGPT Pro ?

Conçu pour les, ChatGPT Pro cible ceux qui veulent pousser l’IA dans ses retranchements : développeurs, chercheurs ou experts en mathématiques.Le modèle o1, lancé en septembre dernier, est capable dede manière autonome, ce qui lui permet de planifier ses réponses et de vérifier ses propres conclusions. Certes, cela prend plus de temps, mais OpenAI promet des réponses plus fiables et précises, en particulier sur des sujets pointus comme le codage, la science ou l’analyse juridique.Comparé à sa préversion, o1 a été amélioré.OpenAI annonce également une réduction de 34 % des erreurs majeures sur des questions complexes. En passant à ChatGPT Pro, les utilisateurs bénéficieront du, une version encore plus performante, utilisant davantage de puissance de calcul pour résoudre les requêtes les plus ardues.Pour éviter l’impatience, un système de notification est prévu pour vous avertir dès que la réponse sera prête.À ce tarif, OpenAI sait que cela en refroidira plus d’un, notamment parmi les utilisateurs grand public actuellement abonnés à la formulePourquoi une montée en gamme aussi marquée aujourd’hui ? OpenAI reste en proie à des pertes financières importantes.L’entraînement de ses modèles coûte une fortune, et tant que la publicité n’est pas présente sur le service , l’entreprise mise sur les abonnements pour générer des revenus. ChatGPT demeure malgré tout le service le plus rémunérateur pour OpenAI, avec 300 millions d’utilisateurs chaque semaine Vous l’aurez compris, ChatGPT Pro intéressera surtout les utilisateurs ayant des besoins très spécifiques, cherchant à minimiser les erreurs dans les résultats proposés.On ignore encore quand cette offre sera disponible pour tous, mais nous ne manquerons pas de vous tenir informés et de la tester dès sa sortie.