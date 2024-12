OpenAI : le lanceur d’alerte qui dénonce l’IA, retrouvé mort à San Francisco

Une disparition qui interpelle

Suchir Balaji

Des accusations lourdes contre OpenAI

détruisent l’écosystème numérique

Une entreprise sous pression

fair use

Une mort qui pose beaucoup de questions

À seulement 26 ans, Suchir Balaji, ancien chercheur chez OpenAI , a donc été retrouvé sans vie dans son appartement à San Francisco. La police a conclu à un suicide et a exclu tout acte criminel. Balaji, d’origine indienne, avait grandi à Cupertino, en Californie, avant d’intégrer l’Université de Californie, Berkeley.Là-bas, il a participé au développement de ChatGPT et GPT-4, des projets qui ont transformé l’univers de l’intelligence artificielle.En août 2024, Balaji quitte OpenAI, en dénonçant l’utilisation abusive de données protégées par le droit d’auteur. Selon lui, les modèles de l’entreprise, comme ChatGPT , s’appuient sur des contenus extraits d’internet sans autorisations. Cela poserait problème non seulement pour le respect des lois sur le copyright, mais aussi pour l’intégrité de l’information en ligne.Balaji pointait également du doigt un autre problème : les fameusesdes IA, ces réponses incohérentes ou carrément inventées, qui minent la confiance des utilisateurs dans les outils numériques.Ces accusations sont arrivées alors qu’OpenAI était déjà visé par une série de poursuites judiciaires. Des éditeurs de presse, des auteurs comme John Grisham et même le New York Times accusent l’entreprise d’avoir utilisé leurs œuvres protégées pour entraîner ses modèles.De son côté, OpenAI se défend en invoquant le, une notion qui permet une utilisation limitée de contenus protégés sous certaines conditions. L’entreprise affirme que son approche respecte la loi et soutient l’innovation.La mort de Suchir Balaji laisse planer une ombre sur OpenAI et, plus largement, sur l’industrie de l’intelligence artificielle. Ses critiques soulèvent des questions essentielles : jusqu’où peut-on aller au nom de l’innovation ?On peut néanmoins très bien imaginer que Suchir n'a pas supporté la pression judiciaire et s'est donné la mort à cause de celles-ci.Le combat de Balaji contre les pratiques controversées de l’IA ne s’éteindra bien sûr pas avec lui. Si les promesses de ces technologies fascinent toujours, on peut se demander si le futur de l’intelligence artificielle passera par une régulation plus stricte,