ChatGPT : la nouvelle voix hallucinante et les échanges fluides dispos en France !

Mode Vocal Avancé

Oui je vais illustrer tous mes articles sur ChatGPT avec Scarlett Johansson.

Une voix incroyablement fluide

Her

Vous savez que vous avez la nouvelle voix, si c'est ce visuel qui s'affiche au moment de parler à ChatGPT

Des améliorations récentes qui transforment l’expérience

Déploiement progressif et attentes comblées

Mode Vocal Avancé

Pensez à mettre un terme aux conversations en cours !

Letransforme radicalement les interactions avec ChatGPT. Désormais, vous pouvez interrompre l’IA en plein discours, une fonctionnalité qui sera sans doute très appréciée face aux réponses parfois un peu longues de l’assistant.(C’est ce point qui posait problème avec la réglementation en Europe, il sera intéressant de voir comment cela a été réglé). En tout cas, c’est un vrai bond en avant dans la fluidité des conversations. J’aime bien le rappeler, tout ceci rappelle de plus en plus le filmpour ceux qui l’ont vu. Après une phase de tests restreinte cet été, le mode vocal est prêt à être utilisé par un plus grand nombre.Au-delà du mode vocal, OpenAI a également apporté plusieurs améliorations majeures à ChatGPT ces derniers mois. Parmi elles, on retrouve une meilleure gestion des contextes complexes, permettant des conversations plus longues sans perte de cohérence.OpenAI a aussi amélioré la reconnaissance des accents et la compréhension des instructions vocales, rendant l’utilisation plus fluide et intuitive.Seuls les abonnés aux offres Plus et Team peuvent profiter immédiatement du, avec un déploiement complet prévu d’ici la fin de l’année.Tandis que ceux utilisant la version gratuite continueront à utiliser le mode vocal classique, sans évolution à court terme. OpenAI justifie cette restriction par des considérations de sécurité, et pour assurer une adoption progressive de la technologie.Avec l’arrivée de cette mise à jour en Europe, OpenAI marque un grand pas dans l’évolution des assistants vocaux.Utilisez-vous régulièrement ChatGPT, vous ? Dites-nous tout.