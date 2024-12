Autodesk et la magie du Scan 3D pour restaurer Notre-Dame de Paris

Un Scan salvateur

des déplacements de voûtes ou si certaines structures avaient bougé de quelques centimètres, et c'était le cas

s’il n'y avait pas eu ces scans, rien n'aurait été possible

Un modèle 3D intelligent

Avec ça, on peut faire des calculs pour savoir, par exemple, si la nouvelle flèche allait tenir par rapport à son poids

Fiat lux

la lumière est aussi simulée, en prenant en compte celle provenant de l'extérieur, pour que les nouvelles installations soient bien visibles

Rappelons qu’Autodesk est un acteur important dans le domaine de l’architecture avec notamment AutoCAD ou Revit mais également dans le rendu 3D comme Maya ou 3DS Max, entre autres.

Parmi les nombreux intervenant, on notera l'apport important de la société Autodesk, éditrice du logiciel de conception assistée par ordinateur AutoCAD. En effet, ce trésor numérique de l'état matériel antérieur au désastre a été mis à disposition des autorités, des architectes et des entreprises intervenantes afin de faciliter le chantier de remise en état. En pratique, il a ainsi été possible de vérifier s'il n'y avait pas eu des déplacements de voûtes ou si certaines structures avaient bougé de quelques centimètres, et c'était le cas. Selon Nicolas Mangon, vice-président de la stratégie architecture, ingénierie et construction d'Autodesk, invité sur BFM Business hier, s'il n'y avait pas eu ces scans, rien n'aurait été possible. La suite de la restauration s'est finalement déroulée de façon relativement traditionnelle -excepté son envergure- afin de reconstruire les zones détruites mais également de définir l'aptitude de la structure à résister pour de nombreuses décennies, notamment vis à vis du vent. La lumière est aussi simulée, en prenant en compte celle provenant de l'extérieur, pour que les nouvelles installations soient bien visibles. Il a fallu gérer le chantier au quotidien avec les circulations d'engins à l'intérieur et savoir jusqu'où un camion pouvait amener du matériel sans risque pour la structure existante.