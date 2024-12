Un photographe découvre une lumière bleue étrange pendant une avalanche

Mais qu'est ce que c'est que ce truc ?

Une nuit sous les étoiles… et une avalanche surprise

Triboluminescence : une lumière née du choc

points de choc

La triboluminescence en action

Une rareté qui intrigue

On peu re-créer le phénomène en jetant certains bonbons de ce type au sol, dans le noir complet

Un coup de chance

C’était il y a quelques semaines, Li avait un plan simple : photographier des traînées d’étoiles au-dessus du mont Xiannairi. Mais la nature en a décidé autrement.Jusque-là, rien d’extraordinaire. Mais en regardant ses photos, Li a découvert un détail étrange : des éclairs lumineux bleus suivaient la descente de la neige et de la glace.Pour expliquer ce phénomène, on parle de triboluminescence. C’est un mot compliqué pour décrire une lumière qui apparaît quand un matériau se casse, se frotte ou subit un choc.Dans le cas de l’ avalanche , les éclairs bleus seraient liés à des, où la glace se brise contre la montagne.Une sorte de mini-éclair, mais en version glacier.Ce n’est pas la première fois que des éclairs bleus sont observés dans ce genre de situation.Mais ces événements sont rares, même si les avalanches, elles, sont courantes.Selon des études, la glace renferme des champs électriques naturels, créés par des ions piégés dans sa structure. Quand elle se fissure brutalement, ces champs se libèrent et peuvent produire de la lumière.Si Li a réussi à faire un tel cliché, c’est surtout grâce à une chouette coïncidence scientifique.Cela étant dit, si vous en croisez une, c’est peut-être que vous êtes à proximité d’une avalanche, donc faites quand même gaffe.