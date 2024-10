Mission Europa Clipper : la NASA à la recherche de la vie sur une lune de Jupiter

Vue d'artiste de la sonde Europa Clipper

Un voyage ambitieux vers Europe

Les mystères d’un océan caché

Le moment de la séparation de la sonde

Des outils de pointe pour une mission cruciale

Collaboration avec la mission européenne Juice

La sonde Europa Clipper, lancée cette semaine, entame un périple de plus de cinq ans en direction de Jupiter.. L’appareil, développé par la NASA , est équipé d’instruments sophistiqués pour sonder la composition de cette lune , dans l’espoir d’y déceler des conditions favorables à la vie. Mais ne nous emballons pas trop, l’objectif n’est pas de trouver directement des formes de vie, mais de déterminer si les conditions nécessaires à leur développement sont présentes.Europe intrigue les scientifiques depuis des décennies.. Selon les experts, cet océan pourrait entrer en contact avec des matériaux rocheux, une condition favorable à l’apparition de la vie, comme sur Terre dans certaines zones hydrothermales. Europa Clipper réalisera près de 50 survols de cette lune pour mesurer l’épaisseur de la glace, la profondeur de l’océan, et observer d’éventuels geysers.Avec ses 30 mètres de long, Europa Clipper est la plus grande sonde jamais envoyée pour une mission interplanétaire . Les scientifiques espèrent, grâce à ces méthodes, comprendre si l’eau remonte à la surface et s’il existe des poches d’eau plus proches de l’extérieur. Ces données devraient fournir des indices précieux sur la possibilité de vie microbienne dans cet océan souterrain.Europa Clipper ne sera pas seule dans cette aventure.Ensemble, elles récolteront des données sur les champs magnétiques et les interactions entre Jupiter et ses satellites. Une fois sa mission achevée, Clipper pourrait se crasher sur Ganymède, une autre lune de Jupiter, afin d’éviter toute contamination de l’océan d’Europe. Sait-on jamais.Est-ce que vous vous intéressez à ce type de mission ? Quel interêt pouvez-vous y voir ?d'imaginer une vie sur une autre planète (ou lune dans ce cas...)