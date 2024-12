Un Havrais rafle 7 000 euros de produits à la Fnac en 70 secondes

Il est content ! (Photo : 76actu)

70 secondes pour tout rafler

Une stratégie bien rodée

Un Noël avant l’heure

Le principe était simple : un magasin Fnac privatisé,. Thierry, 56 ans, n’a pas hésité à tenter sa chance parmi les 40 000 participants du concours lancé en octobre. Et ça a payé. « J’ai appris que j’avais gagné en revenant de vacances , raconte-t-il. J’ai vu un mail et plusieurs appels manqués, et quand on m’a confirmé, j’étais aux anges ! »Le Havrais a pu réaliser son rêve mercredi 11 décembre dernier, au centre commercial Coty, où la Fnac l’attendait avec tout le nécessaire pour valider sa performance : un huissier de justice et une GoPro pour surveiller ses choix. L’objectif ?Pas question pour Thierry d’y aller au hasard.et organiser son parcours. « On s’est même entraînés à la maison pour respecter le timing », ah ben oui, carrément. Résultat : le jour J, il savait exactement où aller et quoi prendre. Téléphones, ordinateurs, vinyles, sèche-cheveux… il avait pensé à tout, aussi bien pour ses proches que pour lui-même.« Je voulais d’abord faire plaisir à mes enfants.. Moi, je me suis pris un vinyle des Beatles, histoire de me faire un petit cadeau aussi », a précisé Thierry.La photo de Thierry avec ses cadeaux ne laisse d'ailleurs pas beaucoup de doute, il a du goût, on voit clairement deux iPhone , un iPad , et un MacBook je dirais.En quelques secondes,, et est reparti chez lui avec un butin, prêt à garnir le pied du sapin. « C’est que du bonus pour nous », confie-t-il, visiblement ravi de cette expérience improbable. Tu m’étonnes.. « C’est exceptionnel, organisé uniquement pour nos 70 ans », a expliqué Akim Aidaoui, directeur régional.Et vous,Vous n'avez que 7000 euros hein !