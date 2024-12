Apple renonce à son projet d'abonnement pour ses produits

Rappel du projet

Pourquoi le projet a échoué

En effet,. A la base, il s’agissait de permettre aux utilisateurs de payer un montant mensuel pourun iPhone ou un autre appareil Apple, sans l’acheter directement.Contrairement au Programme de mise à niveau de l’iPhone, qui lisse le coût d’un appareil sur 12 ou 24 mois,(une sorte de CDI). L’avantage aurait été de rendre plus accessible les différents produits avec une mensualité moins chère qu’un prix total, comme un leasing pour une voiture.En effet,. Par ce biais Apple aurait généré des revenus récurrents stables et fidélisé une base constante de clients au sein de son écosystème.Après deux ans de travail sur le projet,. Plusieurs pistes ont été évoquées pour expliquer cet échec. Les régulateurs auraient soulevé des questions concernant la transparence et la structure de ce type d’abonnement.Cupertino aurait aussi rencontré. Enfin elle aurait tout simplement changé de stratégie et aurait décidé de concentrer ses efforts sur d’autres initiatives, comme les services financiers existants ou d’autres projets matériels.Apple a rationalisé ses offres de paiement cette année, en fermant l'option de paiement en versement Apple Pay Later qui était disponible depuis moins d'un an.Bien qu’Apple abandonne pour le moment cette idée d’abonnement matériel, cela ne signifie pas qu’un tel service ne pourrait pas voir le jour à l’avenir. Si les problèmes réglementaires ou techniques sont résolus, et que la demande pour un modèle d’abonnement augmente,