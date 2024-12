AirTags : plus besoin de changer les piles pendant 10 ans avec cet accessoire

Une autonomie largement revue à la hausse

Un boîtier discret et robuste

Un montage rapide

Un coût raisonnable pour une durée de vie prolongée

Vous le savez, les AirTags d’Apple sont pratiques pour suivre vos affaires (et parfois vos animaux de compagnie), mais leur pile CR2032 dure seulement un an avant de devoir être remplacée.Ce gain d’énergie est rendu possible grâce à une capacité quatorze fois supérieure à celle de la pile d’origine.TimeCapsule se présente comme un boîtier en composite renforcé par fibres, conçu pour résister à l’eau et à la poussière (il a obtenu une certification IP69).L’objectif est clair : offrir une solution pratique mais surtout très durable aux objets que vous ne voulez pas perdre, comme des bagages véhicules ou équipements électroniques encombrants.Pour installer votre AirTag dans le TimeCapsule, il faut retirer la pile et la plaque arrière, placer l’AirTag dans le boîtier, insérer deux piles AA (idéalement des piles lithium qui dureront plus longtemps), puis visser l’ensemble avec les outils fournis. Vendu sur Amazon aux Etats-Unis à 19,99 $ à l’unité , TimeCapsule est également disponible en packs de deux ou quatre à des prix dégressifs.On vous conseille donc plutôt de commander ça par lot si ça vous intéresse.