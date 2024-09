Une Ferrari dérobée, un voleur maladroit ! Comment Apple a permis de les retrouver ?

Que fait la police ?

Comment retrouver ses AirPods perdus grâce à l’app Localiser

1. Ouvrir l’app Localiser (sur l'iPhone par exemple)

2. Aller dans l'onglet Appareils , puis choisir vos AirPods dans votre liste (si vos AirPods ne se trouvent pas dans leur boîtier, vous devrez peut-être choisir l’écouteur gauche ou droit, ou encore le boîtier en fonction des modèles)

3. Rechercher vos AirPods sur la carte.

a. S’ils ne sont pas à proximité, sélectionner Obtenir l’itinéraire pour voir leur position dans l’app Plans.

b. S'ils sont à proximité, choisir Émettre un son et tendez l'oreille

c. Selon vos AirPods et votre iPhone, l’option Localiser à proximité peut être disponible. Il convient de la sélection et d'attendre que vos AirPods se connectent à votre iPhone, puis de suivre les instructions pour les retrouver.



. Mais heureusement pour lui un objet de moindre valeur lui a permis de récupérer son bolide. En effet, il avait laissé sesà 130 dollars, à l'intérieur de la voiture, ce qui a permis à la police de la retrouver via l'application Localiser et de la suivre jusqu'à une station-service.Mais l'histoire ne s'arrête pas là ! En effet,. On y croit à peine et pourtant ! De là, les autorités ont réussi à identifier le jeune homme de 22 ans, grâce au smartphone (on ne sait comment). Ce dernier -multi-récidiviste malgré son âge- était bien connu des forces de police et a pu être arrêté puis jugé pour de nombreux vols de voitures !Pour rappel,: l' iPhone , l'iPad, l'iPod touch, l'Apple Watch, le Mac, les AirPods, l'AirTag et certains accessoires (comme le nouvel Apple Pencil Pro , dont il détecte le dernier emplacement connu).L’app Localiser peut en effetprécis lorsqu’ils se trouvent à proximité. Pour cela, il suffit de suivre les étapes ci-après :