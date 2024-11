iOS 18.2 : une nouvelle option des AirTags qui va déplaire aux voleurs

De nouvelles options pour Localiser

Localiser permet déjà aux utilisateurs de partager leurs articles avec des personnes en qui ils ont confiance, afin que ces dernières puissent également suivre les mêmes articles. Mais, Apple a été apparemment sensible aux nombreux cas de pertes ou vols de bagages qui affluent dans la presse.avec, et ce, afin de le retrouver au plus vite. Apple donne l'exemple du partage du lien avec uneafin qu'elle puisse vous aider à retrouver un objet perdu.Pour cela, il suffit de choisir l'option(Partager l'emplacement de l'élément) dans l'onglet des objets suivis / compatibles. Cela vaqui permet à un tiers de voir l'emplacement de l'objet perdu.Pour cette fonction, Cupertino a vu large. En effet,, sur un Mac / un PC, un iPhone / un Android -petit signe d'ouverture de la part d'Apple. Ce lien sera valable une semaine. Il se désactivera de lui-même si vous retrouvez l'article en question.En revanche, elle pose une petite condition :. Une fois connectée, la personne (de confiance) pourra voir la localisation de l'objet sur une carte de type Apple Plans. Elle aura accès aux coordonnées de l'utilisateur, y compris son adresse e-mail et son numéro de téléphone.Notons également qu'elle va proposer un accès spécialpour les compagnies aériennes. Mais pour le moment, on ne dispose pas encore d'information particulière sur le sujet.. Cela va permettre d'accéder à davantage d'informations (il s'agira d'un lien ouvrable depuis n'importe navigateur / OS), y compris le numéro de téléphone et l'adresse e-mail du propriétaire.