Nanoleaf se lance dans le masque facial de luminothérapie (et autres nouveautés)

luminothérapie et dermatologie

Le masque propose sept modes lumineux, chacun ciblant des besoins spécifiques :

• Lumière rouge : améliore la fermeté et l’élasticité de la peau.

• Lumière bleue : combat les bactéries responsables de l’acné.

• Lumière blanche : unifie le teint.

• Lumière verte, cyan et jaune : contribuent à apaiser, éclaircir et réguler les irritations cutanées.

Les autres nouveautés

En effet, la luminothérapie est connue dans le domaine de la. Elle permet de traiter l'acné et certaines maladies de peau, telles que les eczémas, l'urticaire ou encore le psoriasis. Globalement, les propriétés de la lumière pénètre la peau et ont le pouvoir de faciliter la micro circulation sanguineDans notre cas, les LED du masque émettent une lumière infrarouge proche (NIR), connue pour ses bienfaits sur la peau, notamment la réduction des ridules, le traitement de l’acné et l’amélioration du teint. Grâce à son design ergonomique, il s’adapte aux contours du visage, garantissant une expérience utilisateur confortable et efficace (je propose un tirage au sort pour savoir qui le testera à la rédac').Avec un prix de 150 dollars, le masque de luminothérapie de Nanoleaf reste assez accessible par rapport aux autres appareils similaires sur le marché (qui peuvent grimper jusque 300 euros). Ldès aujourd’hui sur le site officiel de la marque, marquant une nouvelle étape pour les amateurs de beauté connectée et les adeptes de luminothérapie.SinonOn trouve ainsi un lampadaire multicolore intelligent, le Smart Multicolor Floor Lamp disponible en précommande sur le site de la marque. Ce dernier combine design élégant et éclairage dynamique, offrant des options multicolores qui s’adaptent à tous les environnements et ambiances.La firme a aussi introduit. Le PC Lightstrip (pour les gamers et les cinéphiles) est une bande lumineuse flexible et pliable, qui s’adapte aux. Elle reflète en temps réel les couleurs des jeux et des films pour une immersion totale (non compatible Mac).. Dotée d’une caméra intégrée, cette bande lumineuse capte les couleurs affichées à l’écran pour les reproduire sur les bandes LED en temps réel, créant une expérience visuelle synchronisée et dynamique.. Ce service inclut Orchestrator ( une fonctionnalité qui détecte les chansons et génère des animations lumineuses adaptées à chaque piste) et Scenescapes (un mix d’effets d’éclairage et de sons apaisants pour une ambiance immersive et relaxante).