Le hacker Mikhail Matveev a été arrêté

Un parcours semé d’attaques

Un criminel qui aime la lumière

Extradition ? Pas si vite…

Ce qui complique un peu l’histoire, c’est qu’Mais avec la Russie qui le garde sous sa juridiction, ça ne facilite pas vraiment les choses côté américain.Depuis 2020, Matveev est soupçonné d’avoir lancé des attaques via des ransomwares comme LockBit , Hive et Babuk. Ces logiciels malveillants cryptent les données des victimes, avec une rançon demandée pour les déchiffrer. Parmi ses cibles : un organisme de police du New Jersey en juin 2020, la police métropolitaine de Washington, D.C., en avril 2021, et une organisation de santé mentale à but non lucratif dans le New Jersey en mai 2022.Bref, un bilan bien lourd donc.Ce qui distingue Matveev, c’est qu’Actif sur les réseaux sociaux, il n’hésite pas à discuter avec des experts en cybersécurité ou à fanfaronner. Une fois sanctionné par les États-Unis, il a même posté une photo de lui portant un t-shirt avec son avis de recherche imprimé dessus. Provocateur, on peut le dire. Mais malgré son arrogance, il est maintenant confronté à des accusations en Russie, sous l’article 273 du Code pénal, qui sanctionne la création de logiciels nuisibles.Le fait que Matveev soit inculpé en Russie complique toute tentative des États-Unis pour le juger sur leur sol.Pendant ce temps, les autorités russes le poursuivent pour avoir ciblé des entreprises locales.