OBSBOT Meet SE et Tiny SE : deux nouvelles webcams AI à prix réduit

La Tiny SE en trois couleurs

OBSBOT Tiny SE : la webcam PTZ intelligente

La Meet SE et son bras articulé

OBSBOT Meet SE : compacte et polyvalente

Un logiciel pour plus de contrôle

La Tiny SE se distingue avant tout par ses capacités PTZ (panoramique, inclinaison et zoom), gérées par un gimbal à deux axes.. Elle filme en Full HD (1080p) jusqu’à 100 images par seconde (fps) et en 720p à 120 fps.Le capteur CMOS de type 1/2.8 avec une ouverture f/1.8 doit permettre des performances correctes en basse lumière., sur le papier, la qualité des images dans des conditions lumineuses variées. Grâce à des algorithmes d’apprentissage profond, la Tiny SE propose des fonctionnalités comme le contrôle gestuel et des modes de suivi avancés, incluant le suivi de zones spécifiques ou de mouvements de main.. Elle enregistre en 1080p à 100 fps et en 720p à 150 fps, mais sans capacités PTZ. OBSBOT l’a équipée d’un capteur similaire à celui de la Tiny SE, mais sans doubles ISO natifs.La webcam est conçue pour une utilisation simple, avec un système de cadrage automatique qui s’adapte aux changements de position.Avec un poids plume de 33,2 grammes, la Meet SE est disponible en trois couleurs : Aurora Green, Space Grey et Cloud White.Les deux webcams fonctionnent avec le logiciel Obsbot Center, qui offre des options de réglage comme le bokeh, l’autofocus et un mode beauté., comme Zoom, OBS ou Twitch Les OBSBOT Tiny SE et Meet SE sont disponibles depuis le 15 janvier 2025 sur le site officiel de la marque et Amazon US. Avec des prix respectifs de 99 $ et 69 $.