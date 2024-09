Fin du ZEvent 2024, découvrez le montant fou récolté par les streamers !

Plus de 10 millions récoltés

Des stars impliquées

Un bel évènement malgré les polémique

Cette édition du ZEvent était particulièrement attendue après une année de pause en 2023. Beaucoup craignaient une baisse de l’engagement, mais avec(un montant équivalent aux deux précédentes éditions en 2021 et 2022, l'évènement était en pause en 2023)), on peut dire quePour rappel, les associations soutenues cette année — le Secours Populaire, Cop1, Les Bureaux du Cœur, Solidarité Paysans et Chapitre 2 — sont toutes impliquées dans la lutte contre la précarité sous différentes formes. Leur mission commune :Comme chaque année, le moment fort du ZEvent 2024 a été l’incroyable progression des dons lors du. Dimanche soir, à 22h, la cagnotte atteignait déjà 6 millions d’euros. Puis, l’accélération a été fulgurante dans les heures suivantes. Les dons ont continué d’affluer à un rythme impressionnant, pour finalement franchir la barre des 10 millions d’euros à 1h15 précisément.Les streamers ont, cette année encore, redoublé d’inventivité pour inciter leurs communautés à participer. Défis, événements spéciaux et autres surprises improbables ont rythmé le week-end., a également contribué à la visibilité de l’événement.Parmi les autres célébrités ayant marqué cette édition,. Le footballeur de l’équipe de France a réalisé un don total de 4 500 euros sur le stream de Domingo. Ce n’est pas la première fois que le joueur de l’Atlético Madrid s’implique dans des actions caritatives.Le ZEvent repose avant tout sur la mobilisation collective de la communauté Twitch. Des streamers très populaires comme, mais ils n’étaient pas seuls. Une centaine d’autres créateurs de contenu, qui participaient à distance, ont aussi apporté leur pierre à l’édifice, même si cela a provoqué une polémique à quelques jours du lancement.En effet,, en raison d’accusations de comportements inappropriés ou de propos problématiques. Mais avec ce nouveau record de plus de 10 millions d’euros récoltés, le ZEvent 2024 confirme sa place en tant qu’événement caritatif de référence sur Twitch.Le ZEvent 2024 a prouvé, une fois de plus, que le monde du jeu vidéo et du streaming peut avoir un impact positif et significatif sur la société. Ajoutons que