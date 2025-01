Instagram veut concurrencer CapCut avec “Edits”, son application de montage vidéo

Fonctionnalités principales

Adam Mosseri en train d'annoncer Edits sur son compte Instagram

Un rival de CapCut, mais différent

“Edits”veut être une application complète pour les créateurs de vidéos. Elle propose des options de montage, comme des incrustations (en écran vert), des superpositions, des effets de transition et l’exportation de vidéos sans filigrane. Instagram précise que les vidéos créées avec “Edits” ne seront pas limitées à sa plateforme et pourront être publiées ailleurs. On peut cela dit, considérer de fait qu’Instagram favorisera la mise en avant de vidéos montées avec son outil, comme le fait TikTok avec les vidéos montées avec CapCut.L’application propose aussi un tableau de bord analytique, qui montre des données sur l’engagement des vidéos.. Adam Mosseri, responsable d’ Instagram , a indiqué que l’objectif est de fournir des outils pratiques pour les utilisateurs, quelle que soit la plateforme où ils publient.Bien que l’application rappelle CapCut, “Edits” cherche à se démarquer par son approche plus large., avec des outils plus complets. Contrairement à CapCut, “Edits” n’est pas conçu pour les utilisateurs qui cherchent à utiliser des modèles préétablis ou un usage sur ordinateur. L’objectif semble être de s’adresser directement aux créateurs mobiles actifs sur des plateformes de vidéos courtes.Le développement de “Edits” intervient, on vous l’a dit, alors que TikTok et CapCut font face à des incertitudes juridiques aux États-Unis. Si TikTok a rapidement rétabli ses services grâce au soutien annoncé par Donald Trump, les autres applications concernées, comme CapCut, sont toujours menacées., comme celui proposé par Instagram.Actuellement disponible en précommande sur l’App Store, “Edits” sera déployé progressivement, avec une version Android prévue pour février ou mars 2025. Selon Instagram, l’application sera initialement limitée,. En tous cas sur l’App Store en France, elle est notée comme disponible à partir du 13 mars 2025, même si rien n’empêche Meta d’avancer ou retarder cette date.