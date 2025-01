TikTok n'a pas été la seule app supprimée de l'App Store ! Apple saura-t-elle en profiter ?

Apple et Google contraints de se conformer à la loi

les applications développées par ByteDance Ltd. et ses filiales ne seront plus disponibles au téléchargement ou mises à jour sur l’App Store pour les utilisateurs aux États-Unis

Que proposent Meta et Apple ?

En vertu de la Loi relative à la protection des Américains contre les applications contrôlées par des intérêts étrangers, TikTok Shop Seller Center ), mais aussi le très populaire CapCut - Éditeur vidéo & photo Lark: Team Collaboration (Park - Rooms Display et Park Rooms Controller), Gauth: Aide Aux Devoirs en IA ou encore MARVEL SNAP Du côté d'Apple,, expliquant dans un document officiel ( ici ) :Après la décision de la Cour Suprême vendredi, le dimanche fut chaotique pour les utilisateurs américains, ces derniers ont découvert successivement que l’application était devenue temporairement inutilisable , et ce, dès le samedi soir. Avec les garanties apportées par Donald Trump, TikTok est revenu à la vie quelques heures plus tard pendant la journée de dimanche, mais seulement depuis un navigateur. L'application reste totalement disponible / fonctionnelle à l’international et fonctionne normalement en dehors des États-Unis.En effet, une application bien connu des ados -CapCut- et également éditée par ByteDance s'est retrouvée éjectée de l'App Store et du Google Play Store.Aussi, Meta, la maison mère de Facebook et Instagram, a immédiatement annoncé. Cette application -conçue comme une alternative à CapCut- proposera un aspect social avec un flux de filtres et de sons populaires à intégrer dans des vidéos. Elle devrait. Une annonce qui n'est pas sans rappeler le lancement de Threads après le rachat de Twitter par Elon Musk.On notera au passage qu'en ne mettant pas du tout en avant son application Clips . L’application Clips d’Apple, lancée en 2017, a été conçue comme un outil de création vidéo simple et amusant, permettant aux utilisateurs de réaliser des vidéos courtes avec des effets spéciaux, des filtres, et des animations de texte. Cependant, son adoption et son accueil n’ont jamais vraiment convaincu.En effet,ce qui a freiné son adoption auprès des créateurs cherchant à partager et promouvoir facilement leur contenu.(on ne voit pas trop de valeur distincte qui la différencie clairement des alternatives déjà établies). Enfin, le marketing est totalement insuffisant : Apple n’a pas activement promu Clips après son lancement, ce qui a contribué à son relatif oubli, même parmi les utilisateurs de l’écosystème de Cupertino.Dans le contexte actuel, Apple pourrait capitaliser sur cette opportunité en modernisant Clips pour mieux répondre aux besoins des créateurs. Cela nécessiterait cependant