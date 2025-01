Votre iPhone a cette application installée ? Vous pouvez le revendre 30 000 dollars !

Une flambée hallucinante de prix !

Un sursis de 75 jours pour tiktok

TikTok n'a pas été la seule app supprimée de l'App Store ! Apple saura-t-elle en profiter ?

- de nombreuses offres à tous les prix. Le record est pour le moment celui de cet iPhone 16 Pro Max avec TikTok installé qui s'affiche comme vendu à! Dans ce genre de contexte, rien n'est vraiment garanti, surtout que dans quelques semaines, TikTok pourrait ne plus être fonctionnel du tout...Le même modèle encore en vente se situe pour le moment à 20 000 dollars ... Un iPhone 15 Pro avec TikTok et Capcut s'est vendu pour 13 997 dollars.Pour le reste, les prix semblent plus raisonnables, comme cet iPhone 14 Pro Max avec une capacité de 256 Go à(le double de son prix de vente initial). De même, un iPhone 15 Pro Max de 512 Go, avec TikTok installé, est affiché à, alors qu'il était initialement commercialisé à un prix beaucoup plus modeste.Adoptée par le Congrès en avril 2024 et entrée en vigueur le 19 janvier 2025,. Elle prévoit également de lourdes sanctions financières pour les fournisseurs d’accès internet et les boutiques d’applications qui continueraient à proposer TikTok, avec des amendes pouvant atteindre 5 000 dollars par utilisateur (on vous laisse faire le calcul).Donald Trump a justifié ce délai en invoquant la nécessité de consulter ses conseillers et d’évaluer si les mesures prises par TikTok pour sécuriser les données des utilisateurs américains sont suffisantes.Précisons quepour se conformer à la la nouvelle législation. A défaut la loi devra s'appliquer. Cette décision marque un tournant dans l’approche vis-à-vis de la célèbre plateforme de partage de vidéos, qui compte plus de 170 millions d’utilisateurs américains.