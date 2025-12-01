Windows 11 va cacher les écrans bleus de la mort sur les panneaux publics
Par Vincent Lautier - Publié le
Microsoft vient de dévoiler un nouveau mode "Digital Signage" dans Windows 11 qui efface automatiquement les écrans bleus de la mort des panneaux publicitaires après seulement 15 secondes. Une fonctionnalité annoncée lors d'Ignite 2025, en réponse directe aux images embarrassantes qui ont fait le tour du monde lors du fiasco CrowdStrike l'an dernier.
Une leçon tirée du désastre CrowdStrike
Vous vous souvenez peut-être des photos de Times Square affichant des écrans bleus en juillet 2024. La panne CrowdStrike avait touché 8,5 millions de machines Windows, paralysant aéroports, banques et hôpitaux dans le monde entier. Les dégâts ont été estimés à plus de 10 milliards de dollars. Surtout, les images de panneaux publicitaires géants plantés sur l'écran bleu emblématique ont fait le tour des réseaux sociaux, offrant une publicité désastreuse à Microsoft.
Comment fonctionne le mode Digital Signage
Annoncé lors de la conférence Ignite 2025, ce nouveau mode s'active dans les paramètres de récupération de Windows 11. Une fois activé, tout écran bleu de la mort disparaît au bout de 15 secondes, laissant place à un écran noir. L'affichage ne reprend qu'après intervention physique d'un administrateur avec clavier ou souris. Le système ne se limite pas aux BSOD : les pop-ups d'erreur et les demandes de mise à jour sont également masquées automatiquement. L'objectif est clair : éviter que les passants ne voient les détails techniques d'un plantage système.
Des limitations à prendre en compte
Microsoft précise que ce mode est exclusivement destiné aux écrans d'affichage dynamique non interactifs, comme les menus de restaurants, les tableaux d'arrivée d'aéroports ou les affiches publicitaires numériques. Le mode Kiosque, qui verrouille Windows sur une seule application avec interaction utilisateur, n'est pas concerné. Par ailleurs, ce mode ne résout pas le problème sous-jacent : il se contente de le cacher. Un administrateur devra quand même intervenir pour relancer le système.
On en dit quoi ?
On voit bien que Microsoft préfère jouer la carte de l'image plutôt que celle de la fiabilité. Cacher un BSOD après 15 secondes, c'est un peu comme mettre un pansement sur une jambe cassée. Dommage que l'effort ne soit pas plutôt concentré sur la stabilité des mises à jour. Cela étant dit, pour les gestionnaires d'écrans publics, cette fonctionnalité devrait éviter quelques moments de honte sur les réseaux sociaux. Reste à voir si ce mode sera suffisant pour redorer le blason de Windows dans le secteur de l'affichage dynamique.