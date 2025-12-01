Windows 11 va cacher les écrans bleus de la mort sur les panneaux publics

On en dit quoi ?



On voit bien que Microsoft préfère jouer la carte de l'image plutôt que celle de la fiabilité. Cacher un BSOD après 15 secondes, c'est un peu comme mettre un pansement sur une jambe cassée. Dommage que l'effort ne soit pas plutôt concentré sur la stabilité des mises à jour. Cela étant dit, pour les gestionnaires d'écrans publics, cette fonctionnalité devrait éviter quelques moments de honte sur les réseaux sociaux. Reste à voir si ce mode sera suffisant pour redorer le blason de Windows dans le secteur de l'affichage dynamique.