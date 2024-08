Panne mondiale : CrowdStrike attaquée en justice par ses actionnaires

La fin de Crowdstrike ?

cette plainte est sans fondement

Des conséquences financières catastrophiques

ET la suite ?

En effet, plusieurs actionnaires viennent de déposere, et ce, devant un tribunal fédéral d’Austin (Texas), où est situé le siège de CrowdStrike. Ces derniers accusent la société d’avoir menti sur ses procédures de tests internes.Selon eux, la société de cybersécurité est responsable de l’incident technique, qui a fait chuter la valorisation de l’entreprise, cotée au Nasdaq, d’environ 30 %. Interrogée par la, CrowdStrike estime queet qu’elle la contestera avec fermeté.Pour rappel, Vendredi 19 juillet 2024, Microsoft enregistrait une panne colossale de ses services, causée par une mise à jour du logiciel de cybersécurité CrowdStrike. Deux semaines après, l'heure est au bilan, mais ce dernier n'est pas fameux., impactant de nombreuses infrastructures de par le monde : banques, aéroports, hôpitaux, transports, médias, hôtels et même l'organisation des JO de Paris 2024.... Aujourd'hui la situation semble à peu près revenue à la normale.Il devra s'expliquer devant les membres du comité de la sécurité intérieure, notamment sur les conséquences durables de la panne, qui se monterait à plus de 5 milliards de dollars.En effet, d'après une très récente étude,. Mais cette estimation concernerait seulement les entreprises du Fortune 500 (hors Microsoft), qui regroupe les 500 plus grosses entreprises mondiales selon leur chiffre d'affaires.. Delta Airlines -l’une des sociétés les plus touchée- a annoncé son intention d’assigner la firme en justice. En effet, le bug lui aurait coûté, après avoir dû annuler environ 7 000 vols.Histoire de clore cette semaine, on apprend également qu’Alphabet (la société mère de Google) va réduire sa participation au sein de Crowdstrike, selon un dépôt réglementaire, mais cette décision était apparemment bien antérieure à la panne.