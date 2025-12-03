Il lui avait fallu 6 ans pour faire cette photo, qu’il refait en 6 minutes en 2025

On en dit quoi ?



On voit bien que les progrès des appareils photo hybrides sont impressionnants. Passer de 720 000 tentatives à une seule rafale réussie, ça donne un peu le vertige. Par contre, difficile de ne pas remarquer que McFadyen lui-même préfère son cliché de 2015. La technologie raccourcit le chemin, mais ne garantit pas forcément une meilleure photo. Et puis, six ans à observer des martins-pêcheurs, ça aide aussi un peu à réussir LA bonne photo.