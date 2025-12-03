Vol MH370 : la Malaisie relance les recherches onze ans après la disparition
Un mystère vieux de plus de dix ans
Le 8 mars 2014, le Boeing 777 de Malaysia Airlines disparaissait des écrans radar alors qu'il effectuait la liaison entre Kuala Lumpur et Pékin. À son bord, 239 personnes dont quatre Français. Les données satellites ont montré que l'appareil avait dévié de sa trajectoire vers le sud de l'océan Indien, mais malgré des années de recherches, l'épave n'a jamais été retrouvée. Un rapport de 495 pages publié par la Malaisie en 2018 a révélé des défaillances du contrôle aérien et confirmé que la trajectoire avait été modifiée manuellement, sans toutefois apporter de conclusion définitive.
Un contrat à 70 millions de dollars
La société américaine Ocean Infinity va reprendre les opérations à partir du 30 décembre 2025. Le contrat signé avec le gouvernement malaisien prévoit un versement de 70 millions de dollars, mais uniquement si l'épave est retrouvée. C'est le principe du
no-find, no-feequi avait déjà été appliqué lors de la précédente tentative de la société en 2018. Les recherches dureront 55 jours de manière intermittente sur une zone ciblée de 15 000 kilomètres carrés dans le sud de l'océan Indien.
Des technologies améliorées depuis 2018
Ocean Infinity avait déjà tenté de localiser l'appareil en 2018, sans succès. Cette fois, le PDG Oliver Punkett assure que la technologie de robotique marine a été considérablement améliorée. La société a également travaillé avec de nombreux experts pour analyser les données disponibles et réduire la zone de recherche au site le plus probable du crash. Une première campagne lancée début 2025 avait dû être interrompue en avril à cause des conditions météo défavorables.
On en dit quoi ?
On voit bien que la Malaisie tient à clore ce dossier, et on peut comprendre les familles qui attendent des réponses depuis plus d'une décennie. Par contre, difficile de ne pas remarquer que le modèle économique d'Ocean Infinity les pousse à être optimistes. Après tout, s'ils ne trouvent rien, ils ne touchent pas un centime. La vraie question reste de savoir si les avancées technologiques de ces dernières années suffiront là où tout a échoué jusqu'ici.