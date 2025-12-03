Vol MH370 : la Malaisie relance les recherches onze ans après la disparition

On en dit quoi ?



On voit bien que la Malaisie tient à clore ce dossier, et on peut comprendre les familles qui attendent des réponses depuis plus d'une décennie. Par contre, difficile de ne pas remarquer que le modèle économique d'Ocean Infinity les pousse à être optimistes. Après tout, s'ils ne trouvent rien, ils ne touchent pas un centime. La vraie question reste de savoir si les avancées technologiques de ces dernières années suffiront là où tout a échoué jusqu'ici.