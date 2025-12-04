Revolut lance son Mode Rue pour contrer les vols de smartphones
Par Vincent Lautier - Publié le
La néobanque déploie une nouvelle fonctionnalité de sécurité basée sur la géolocalisation. En dehors de vos zones de confiance, les virements importants sont bloqués pendant une heure, le temps de reprendre le contrôle si votre téléphone a été volé.
Revolut vient de dévoiler une fonctionnalité baptisée Mode Rue, disponible depuis le 2 décembre en France, au Royaume-Uni et dans l'Espace économique européen. Le principe repose sur un constat simple : avec près de 600 000 smartphones volés chaque année en France, les criminels ont développé une technique redoutable appelée transfer mugging. Elle consiste à forcer la victime, souvent sous la menace, à valider elle-même des virements tant que le téléphone reste déverrouillé.
L'utilisateur définit d'abord des zones de confiance dans l'application : domicile, bureau, ou même un hôtel lors d'un déplacement. À l'intérieur de ces périmètres, les virements fonctionnent normalement avec une simple vérification par selfie. Dès que vous quittez ces zones, le système se durcit automatiquement. Tout virement dépassant un plafond que vous avez défini déclenche un délai obligatoire d'une heure, suivi d'une seconde vérification biométrique. Ce tampon temporel permet à la victime de reprendre le contrôle de son compte avant que les fonds ne disparaissent.
Pour profiter du Mode Rue, il faut d'abord activer la Protection des avoirs dans la rubrique Sécurité de l'application. Ensuite, vous définissez votre plafond de virement, puis activez le Mode Rue a proprement dit. Dernière étape : enregistrer vos lieux de confiance. Ces derniers peuvent être modifiés à tout moment, mais avec un délai d'une heure si le mode est déjà actif. Revolut précise que plus d'un million de clients utilisent déjà la Protection des avoirs en Europe, dont le Mode Rue est une extension.
C'est assez malin de la part de Revolut de déployer cette fonctionnalité pile avant les fêtes, quand les vols de smartphones sont les plus fréquents. On remarque d'ailleurs que la néobanque s'inspire de ce qu'Apple propose depuis iOS 17.3 avec sa Protection en cas de vol de l'appareil, qui applique le même principe de zones de confiance et de délais. Dommage que cette option ne soit pas activée par défaut, mais on comprend que certains utilisateurs puissent trouver le délai d'une heure contraignant.
Une réponse au transfer mugging
Revolut vient de dévoiler une fonctionnalité baptisée Mode Rue, disponible depuis le 2 décembre en France, au Royaume-Uni et dans l'Espace économique européen. Le principe repose sur un constat simple : avec près de 600 000 smartphones volés chaque année en France, les criminels ont développé une technique redoutable appelée transfer mugging. Elle consiste à forcer la victime, souvent sous la menace, à valider elle-même des virements tant que le téléphone reste déverrouillé.
Comment ça fonctionne
L'utilisateur définit d'abord des zones de confiance dans l'application : domicile, bureau, ou même un hôtel lors d'un déplacement. À l'intérieur de ces périmètres, les virements fonctionnent normalement avec une simple vérification par selfie. Dès que vous quittez ces zones, le système se durcit automatiquement. Tout virement dépassant un plafond que vous avez défini déclenche un délai obligatoire d'une heure, suivi d'une seconde vérification biométrique. Ce tampon temporel permet à la victime de reprendre le contrôle de son compte avant que les fonds ne disparaissent.
Une activation en plusieurs étapes
Pour profiter du Mode Rue, il faut d'abord activer la Protection des avoirs dans la rubrique Sécurité de l'application. Ensuite, vous définissez votre plafond de virement, puis activez le Mode Rue a proprement dit. Dernière étape : enregistrer vos lieux de confiance. Ces derniers peuvent être modifiés à tout moment, mais avec un délai d'une heure si le mode est déjà actif. Revolut précise que plus d'un million de clients utilisent déjà la Protection des avoirs en Europe, dont le Mode Rue est une extension.
On en dit quoi ?
C'est assez malin de la part de Revolut de déployer cette fonctionnalité pile avant les fêtes, quand les vols de smartphones sont les plus fréquents. On remarque d'ailleurs que la néobanque s'inspire de ce qu'Apple propose depuis iOS 17.3 avec sa Protection en cas de vol de l'appareil, qui applique le même principe de zones de confiance et de délais. Dommage que cette option ne soit pas activée par défaut, mais on comprend que certains utilisateurs puissent trouver le délai d'une heure contraignant.