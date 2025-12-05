LEGO dévoile une magnifique fusée Artemis, et elle décolle vraiment !
Par Vincent Lautier - Publié le
Le fabricant danois frappe fort avec un set Technic NASA qui reproduit les trois phases de lancement de la fusée SLS. Une première dans l'univers LEGO.
Une fusée qui s'envole (presque)
LEGO vient de dévoiler son nouveau set Technic 42221 NASA Artemis Space Launch System, et autant le dire tout de suite : cette fusée ne fait pas que trôner sur une étagère. Grâce à un mécanisme à manivelle intégré dans la base de lancement, le modèle reproduit les trois étapes clés du décollage. On tourne, les boosters à carburant solide se séparent du corps central, puis c'est au tour de l'étage principal de se détacher, avant de voir l'étage supérieur avec le vaisseau Orion et le système d'abandon d'urgence s'élever. Le designer a même glissé que le mécanisme produit du bruit en montant, comme pour mimer le grondement d'un vrai lancement. Difficile de ne pas sourire devant autant de soin apporté aux détails.
Développé avec la NASA et l'ESA
Ce n'est pas juste un joli jouet : LEGO a travaillé en collaboration avec la NASA et l'Agence spatiale européenne pour garantir la fidélité du modèle. Le set comprend 632 pièces, culmine à 70 cm de hauteur une fois assemblé, et inclut quatre nanofigurines représentant les astronautes de la mission Artemis II. On retrouve aussi des flammes bleues sous les boosters et un panneau informatif pour parfaire l'exposition. Le tout est pensé pour les passionnés à partir de 9 ans, mais on imagine que pas mal d'adultes vont craquer.
Une alternative maligne au set Icons
LEGO propose déjà un set Icons NASA Artemis (le 10341) à environ 120 euros, mais ce nouveau modèle Technic joue dans une autre catégorie. Là où le set Icons mise sur la taille et l'aspect vitrine, le 42221 privilégie l'interactivité et la mécanique. Le couvercle de la base s'ouvre pour révéler les engrenages, rendant la construction aussi instructive que le résultat final. Dans la gamme Technic 2026 largement dominée par les véhicules sous licence, ce set spatial fait figure d'exception bienvenue.
On en dit quoi ?
On ne va pas se mentir, on adore. LEGO aurait pu se contenter d'une fusée statique et personne n'aurait bronché. Mais non, ils ont poussé le concept jusqu'à simuler un vrai décollage en trois étapes, avec des bruits de mécanisme en prime. Le fait que la NASA et l'ESA aient participé au développement rassure sur la crédibilité scientifique du modèle. Reste le prix : 59,99 euros pour 632 pièces et un mécanisme aussi abouti, c'est franchement une bonne surprise. On s'attendait à beaucoup plus cher vu la licence et la technicité. Sortie prévue le 1er janvier 2026. J'achète direct.