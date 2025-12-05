LEGO dévoile une magnifique fusée Artemis, et elle décolle vraiment !

On en dit quoi ?



On ne va pas se mentir, on adore. LEGO aurait pu se contenter d'une fusée statique et personne n'aurait bronché. Mais non, ils ont poussé le concept jusqu'à simuler un vrai décollage en trois étapes, avec des bruits de mécanisme en prime. Le fait que la NASA et l'ESA aient participé au développement rassure sur la crédibilité scientifique du modèle. Reste le prix : 59,99 euros pour 632 pièces et un mécanisme aussi abouti, c'est franchement une bonne surprise. On s'attendait à beaucoup plus cher vu la licence et la technicité. Sortie prévue le 1er janvier 2026. J'achète direct.